Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися більше 30 днів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися не 30 днів, а трохи більше. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Режим тиші - це режим, який, як ви знаєте, зараз пропозиція 30 днів… мені складно сказати, що буде далі, тому що це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. Я думаю, що якщо буде дуже складно, а, напевно, буде, я думаю… Я не можу стовідсотково бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку - буде достатньо. Але коли ми маємо три сторони, ми будемо робити все, щоб було не три, а чотири сторони, щоб була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували в цьому партнери. Для нас це важливо, тому що хто буде допомагати фінансування нашої армії? І де Україна буде з точки зору гарантій безпеки економічної складової цих гарантій. Це Європейський Союз, а допомога - це Європа - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна насамперед розраховує на Європу та Америку у відновленні країни та зміцненні армії.

Я вважаю, що на кого ми розраховуємо, то ті повинні бути суб’єктами угоди. Європа, Америка, і ми - Україна і росія. Я так вважаю. Може, не 30 днів, ну може трішки більше знадобиться, але дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу, або не угода, а домовленості, тоді це скоротить можливості росіянам гратись у вічний заморожений конфлікт - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський припустив, що переговори між США та росією можуть відбутися вже наступного понеділка, 17 березня, на що раніше натякав президент США Дональд Трамп, заявивши, що більше деталей щодо припинення вогню будуть відомі саме в цей день.