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Зеленський припустив, що переговори між США та росією відбудуться 17 березня

Київ • УНН

 • 21222 перегляди

Зеленський припустив, що переговори між США та росією можуть відбутися 17 березня. Трамп раніше обіцяв більше деталей щодо припинення вогню саме в цей день.

Зеленський припустив, що переговори між США та росією відбудуться 17 березня

Президент України Володимир Зеленський припустив, що переговори між США та росією можуть відбутися вже наступного понеділка, 17 березня, на що раніше натякав президент США Дональд Трамп, заявивши, що більше деталей щодо припинення вогню будуть відомі саме в цей день. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Я думаю, затягування процесу йде через те, що вони (росіяни - ред.) хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою. Я би звернув увагу… я не знаю, коли буде розмова, але я б звернув увагу на 17 березня минулого року. Що було 17 березня минулого року? Я б звернув увагу на Міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня? Тому я думаю, що, напевно, можливість тих чи інших розмов між США та росією є саме в понеділок

 - сказав Зеленський.

Проте він наголосив, що точно не знає, чи відбудеться така зустріч.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість щодо припинення вогню вогню йде добре, і трохи більше деталей щодо припинення вогню будуть відомі у понеділок, 17 березня.

Нагадаємо

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової.

Павло Башинський

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