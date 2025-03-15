Зеленский предположил, что переговоры между США и россией состоятся 17 марта

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что переговоры между США и россией могут состояться уже в следующий понедельник, 17 марта, на что ранее намекал президент США Дональд Трамп, заявив, что больше деталей относительно прекращения огня будут известны именно в этот день. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Я думаю, затягивание процесса идет из-за того, что они (россияне - ред.) хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя. Я бы обратил внимание… я не знаю, когда будет разговор, но я бы обратил внимание на 17 марта прошлого года. Что было 17 марта прошлого года? Я бы обратил внимание на Международный уголовный суд. Что он сделал 17 марта? Поэтому я думаю, что, наверное, возможность тех или иных разговоров между США и россией есть именно в понедельник - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что точно не знает, состоится ли такая встреча.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня идет хорошо, и немного больше деталей относительно прекращения огня будут известны в понедельник, 17 марта.

Напомним

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по правам ребенка рф львовой-беловой.