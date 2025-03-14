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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Трамп щодо припинення вогню: 17 березня дізнаємося трохи більше

Київ • УНН

 • 52446 перегляди

Дональд Трамп заявив про домовленість щодо припинення вогню та анонсував більше деталей у понеділок. Він наголосив на важливості зупинки кровопролиття та величезних витрат США.

Трамп щодо припинення вогню: 17 березня дізнаємося трохи більше

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість щодо припинення вогню вогню йде добре, і трохи більше деталей щодо припинення вогню будуть відомі у понеділок, 17 березня. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Шеріл Еткіссон, передає УНН.

Я думаю, що ситуація, в якій ми опинилися, складна. Це було дуже важко. ВІйна України і росії не мала б ніколи статися. Цього б ніколи не сталося, але це сталося, і ми повинні подивитися, що ми можемо зробити, щоб врятувати багато життів, а також припинити платити мільярди і мільярди доларів. Це величезна сума грошей. 350 мільярдів доларів ми витратили на це. І ми спробуємо щось з цим зробити, але важливіше те, що зараз багато поранених, і ви втрачаєте близько 2000 людей щотижня, вбиваючи російських і українських солдатів, і ми зробимо все можливе, щоб це зупинити 

- сказав Трамп.

Він зазначив, що США намагаються завершити війну та наголосив, що "все йде досить добре".

Це дуже складна ситуація, ви знаєте, це просто кривава і жахлива війна, і я думаю, що все йде добре, як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми намагаємось досягти цього з росією також. І я думаю, що поки що все йде добре, ми дізнаємося трохи більше в понеділок, і це, сподіваюся, буде добре. Я не применшую складності всього цього 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "трохи саркастичний", коли обіцяв завершити війну в Україні за 24 години.

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