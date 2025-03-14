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Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Киев • УНН

 • 52440 просмотра

Дональд Трамп заявил о договоренности о прекращении огня и анонсировал больше деталей в понедельник. Он подчеркнул важность остановки кровопролития и огромных затрат США.

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня идет хорошо, и чуть больше деталей о прекращении огня будут известны в понедельник, 17 марта. Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, передает УНН.

Я думаю, что ситуация, в которой мы оказались, сложная. Это было очень тяжело. Война Украины и россии не должна была никогда произойти. Этого бы никогда не произошло, но это произошло, и мы должны посмотреть, что мы можем сделать, чтобы спасти много жизней, а также прекратить платить миллиарды и миллиарды долларов. Это огромная сумма денег. 350 миллиардов долларов мы потратили на это. И мы попытаемся что-то с этим сделать, но важнее то, что сейчас много раненых, и вы теряете около 2000 человек еженедельно, убивая российских и украинских солдат, и мы сделаем все возможное, чтобы это остановить 

- сказал Трамп.

Он отметил, что США пытаются завершить войну и подчеркнул, что "все идет довольно хорошо".

Это очень сложная ситуация, вы знаете, это просто кровавая и ужасная война, и я думаю, что все идет хорошо, как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся достичь этого с россией также. И я думаю, что пока что все идет хорошо, мы узнаем немного больше в понедельник, и это, надеюсь, будет хорошо. Я не преуменьшаю сложности всего этого 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "немного саркастичен", когда обещал завершить войну в Украине за 24 часа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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