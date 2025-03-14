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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Київ • УНН

 • 129275 перегляди

Дональд Трамп заявив, що його обіцянка про швидке завершення війни в Україні була саркастичною. Він додав, що все ще має намір врегулювати конфлікт і вважає, що зможе домовитися з путіним.

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "трохи саркастичний", коли обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Шеріл Еткіссон, передає УНН.

"Ну, я був трохи саркастичним, коли сказав, що так і буде. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її врегулювати, і я думаю, що мені це вдасться", - сказав Трамп.

Відповідаючи на питання, який план, якщо путін не погодиться на припинення вогню, він відповів: "погані новини для цього світу, тому що так багато людей гине, але я думаю, що у нього все буде добре. Я справді так думаю. Я думаю, що знаю досить добре, і я думаю, що у нього все буде добре".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним напередодні.

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