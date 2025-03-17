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США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо

Київ • УНН

 • 22071 перегляди

Держсекретар США Рубіо оприлюднив плани США щодо завершення війни в Україні. План "А" – припинення вогню, план "Б" – переговори за столом для остаточного завершення війни.

США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив план "А" і план "Б"  Сполучених Штатів Америки стосовно завершення війни в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на інтерв’ю політика CBS News.

Це складна, трирічна війна… Я хочу, щоб усі зрозуміли, що план такий. План "А" – припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану "Б" – другого етапу, який полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, і знайти спосіб назавжди покласти край цій війні

- заявив Марко Рубіо.

За його словами, ніхто не каже, що ця "друга частина буде легкою".

Але ми не зможемо дістатися до неї, поки не пройдемо першу частину

- зазначив Державний секретар США.

Рубіо зазначив, що важко домовитися про остаточне припинення війни, поки "вони стріляють один в одного".

Тому президент (Трамп – ред.) хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Само по собі це буде нелегко. Ми переходимо до другої фази, яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися

- пояснив американський політик.

Водночас він назвав "багатообіцяючою" зустріч американського спецпосланця Стіва Віткоффа з володимиром путіним 13 березня.

Нагадаємо

Спецпредставник США зустрівся з путіним для обговорення плану перемир'я на 30 днів. Після передачі сигналів Трампу сторони визначать час для розмови.

Дональд Трамп хоче переконати путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Сенатор Грем попередив, що путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.

Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф16.03.25, 15:03 • 28414 переглядiв

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