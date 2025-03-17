США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив план "А" і план "Б" Сполучених Штатів Америки стосовно завершення війни в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на інтерв’ю політика CBS News.

Це складна, трирічна війна… Я хочу, щоб усі зрозуміли, що план такий. План "А" – припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану "Б" – другого етапу, який полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, і знайти спосіб назавжди покласти край цій війні

За його словами, ніхто не каже, що ця "друга частина буде легкою".

Але ми не зможемо дістатися до неї, поки не пройдемо першу частину

Рубіо зазначив, що важко домовитися про остаточне припинення війни, поки "вони стріляють один в одного".

Тому президент (Трамп – ред.) хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Само по собі це буде нелегко. Ми переходимо до другої фази, яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися