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США прекращают участие в расследованиях преступлений рф против Украины - NYT

Киев • УНН

 • 141178 просмотра

США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.

США прекращают участие в расследованиях преступлений рф против Украины - NYT

Министерство юстиции скрыто проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Это касается и российского диктатора владимира путина, сообщают люди, знакомые с ситуацией, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.  

Решение о выходе из Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины, к которому администрация Байдена присоединилась в 2023 году, является последним свидетельством отхода администрации Дональда Трампа от обязательств его предшественника по привлечению путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев.

Группа была создана с целью привлечения руководства россии, а также ее союзников в беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, которые определяются международным правом и договорами как агрессия, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

Ожидается, что решение будет обнародовано в понедельник в электронном письме, которое будет отправлено сотрудникам и членам материнской организации группы - Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Добавим

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив старшего прокурора Министерства юстиции в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу группы по подотчетности военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарландом, в составе которой работают опытные прокуроры. Он был создан с целью координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полного вторжения три года назад.

Во времена администрации Байдена команда, известная как WarCAT, сосредотачивалась на важной вспомогательной роли: предоставлении перегруженным украинским прокурорам и правоохранительным органам материально-технической помощи, обучение и прямую помощь в выдвижении обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.

В декабре 2023 года прокуратура США впервые использовала устав о военных преступлениях с момента его введения в действие почти три десятилетия назад, чтобы заочно предъявить обвинения четырем российским солдатам в пытках американца, который жил в Херсонской области Украины.

Администрация Трампа не объяснила никаких причин выхода из следственной группы, кроме того же объяснения других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, который вовлечен в переговорную группу Соединенных Штатов относительно прекращения огня в войне рф против Украины заявил, что есть много элементов для имплементации прекращения огня. В частности, речь идет о потенциальном соглашении о Черном море, доступе к портам и Запорожской АЭС.

Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера относительно прекращения войны рф против Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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