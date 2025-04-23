Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, которая занималась сбором данных о военных преступлениях россии против Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что было отменено несколько инициатив, призванных привлечь москву к ответственности за военные преступления в Украине, в частности, учреждение двухпартийного офиса координатора национальной разведки (ODNI).

Источники сообщили изданию, что ранее также была ликвидирована должность координатора, который, согласно закону, должен был собирать разведданные по всему правительству о зверствах россии, совершенных в Украине.

Должность координатора по преступлениям... призвана привлечь путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа. Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна уполномочить любого, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон - сказал Джейсон Кроу, демократ.

По словам трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была распущена.

Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны - подчеркнул Эли Розенбаум, бывший глава группы по военным преступлениям Министерства юстиции.

Как пишет The Washington Post, информация, координируемая ODNI, поступала в Международный уголовный суд (МУС) и другие международные органы через Управление глобального уголовного правосудия Госдепартамента, которое было создано в 1990-х годах для консультирования государственного секретаря по вопросам военных преступлений и геноцида.

Эта должность попала в список тех, которые предлагалось сократить в рамках объявленной во вторник, 22 апреля госсекретарем Марко Рубио широкомасштабной реорганизации департамента.

Дополнение

Администрация Трампа остановила финансирование инициативы, фиксировавшей военные преступления россии, включая базу данных о депортации украинских детей. Белый дом запретил передачу доказательств прокурорам.

17 марта 2025 года стало известно, что США выходят из многонациональной группы, расследующей преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.

Напомним

Во вторник, 22 апреля госсекретарь США Марко Рубио объявил о реформе, предусматривающей закрытие ряда международных инициатив и увольнение значительной части персонала.