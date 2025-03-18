США припинили проєкт, який документував злочини рф по депортації дітей - The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансовану Вашингтоном ініціативу, яка документувала ймовірні військові злочини росії, включаючи конфіденційну базу даних з деталями масової депортації українських дітей до рф. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на неназваних офіційних осіб США, знайомих із відповідними директивами та документами, інформує УНН.

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Зазначається, що таким чином Білий дім заборонив передачу доказів прокурорам, які розслідують численні кримінальні справи, включно зі знаковим обвинуваченням Міжнародного кримінального суду (МКС) проти російського диктатора володимира путіна у тому, що МКС назвав "незаконним переміщенням" дітей з окупованих територій України.

Найбільшу тривогу ... викликає ймовірне видалення бази даних дослідницької лабораторії ... - дія, яка, ймовірно, завадить зусиллям знайти зниклих дітей і притягнути до відповідальності винних у їхньому викраденні - йдеться у статті.

Інше побоювання, кажуть законодавці, полягає в тому, що якщо базу даних буде переміщено, а не видалено, її вміст тепер може бути скомпрометований, а цифрові судові докази будуть неприйнятними в суді.

"Представник Державного департаменту підтвердив, що фінансування ініціативи було припинено, але відмовився відповісти, чи були дані видалені чи переміщені", - додає видання.

Нагадаємо

Україні вдалося повернути понад 1200 дітей, які були вивезені росією на свою територію з тимчасово окупованих територій. Про це заявила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС