Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Колаборанти планують з тимчасово окупованох Запорізької області вивезти понад 4500 дітей на "оздоровлення", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

росія продовжує масове викрадення українських дітей – під виглядом "оздоровлення" вони проходять пропаганду, військову підготовку, а інколи навіть не повертаються додому. Колаборанти вже озвучують плани на літо – лише з ТО Запорізької області заплановано вивезти понад 4500 дітей - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, за 2024 рік окупанти вивезли близько 40 тисяч дітей у так звані "табори перевиховання", що є грубим порушенням міжнародного права та прямою спробою знищення української ідентичності.

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