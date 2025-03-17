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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Київ • УНН

 • 26659 перегляди

Колаборанти планують вивезти понад 4500 дітей з ТОТ Запорізької області на "оздоровлення". За 2024 рік окупанти вивезли близько 40 тисяч дітей у "табори перевиховання".

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Колаборанти планують з тимчасово окупованох Запорізької області вивезти понад 4500 дітей на "оздоровлення", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

росія продовжує масове викрадення українських дітей – під виглядом "оздоровлення" вони проходять пропаганду, військову підготовку, а інколи навіть не повертаються додому. Колаборанти вже озвучують плани на літо – лише з ТО Запорізької області заплановано вивезти понад 4500 дітей 

- йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, за 2024 рік окупанти вивезли близько 40 тисяч дітей у так звані "табори перевиховання", що є грубим порушенням міжнародного права та прямою спробою знищення української ідентичності.

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук17.03.25, 20:46 • 90473 перегляди

Нагадаємо

Україна повернула сімох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей, Криму та території рф в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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