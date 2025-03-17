Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україні вдалося повернути понад 1200 дітей, які були вивезені росією на свою територію з тимчасово окупованих територій. Про це заявила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук під час дискусії "Депортація українських дітей: наслідки та відповідальність", передає кореспондент УНН.

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На сьогодні ми можемо сказати про трошки більше 1200 дітей. Я дуже рада, що кожного дня ми можемо збільшувати цю цифру на 1, 2 на 5… так, це повільні темпи, проте завдяки нашим партнерам, країнам, які виступають в ролі медіаторів, завдяки нашим громадським організаціям, які допомагають і стоять пліч-о-пліч з великою державною командою, кожного дня здійснювати оці невеликі, але дуже складні операції порятунку дітей - сказала Дарʼя Герасимчук.

Нагадаємо

Україна повернула сімох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей, Криму та території рф в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.