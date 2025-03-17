Украина вернула более 1200 детей, вывезенных с оккупированных территорий в россию - Герасимчук

Украине удалось вернуть более 1200 детей, которые были вывезены россией на свою территорию с временно оккупированных территорий. Об этом заявила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время дискуссии "Депортация украинских детей: последствия и ответственность", передает корреспондент УНН.

Детали

На сегодня мы можем сказать о немногим более 1200 детей. Я очень рада, что каждый день мы можем увеличивать эту цифру на 1, 2 на 5… да, это медленные темпы, однако благодаря нашим партнерам, странам, которые выступают в роли медиаторов, благодаря нашим общественным организациям, которые помогают и стоят бок-о-бок с большой государственной командой, каждый день осуществлять эти небольшие, но очень сложные операции по спасению детей - сказала Дарья Герасимчук.

Напомним

Украина вернула семерых детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей, Крыма и территории рф в рамках инициативы Bring Kids Back UA.