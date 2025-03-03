7 українських дітей повернули з окупованих територій та рф: історії порятунку

Україна повернула сімох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей, Криму та території рф в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

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Він розповів про історії цих сімей. Так, родина з тимчасово окупованого Криму мріяла виїхати з окупації. Ані примусова паспортизація, ані постійний тиск з боку окупаційної влади не змусив сім'ю позбутися своєї проукраїнської позиції.

Проте останньою краплею на межі з безпекою стало те, що голову сімейства затримали за політичні погляди, котрі не збігалися з баченням окупаційної адміністрації - написав омбудсмен.

Інша родина - з Херсонщини - вирішила виїхати задля реалізації мрій сина вступити до українського закладу вищої освіти. Батьки, під постійним острахом, підтримували бажання сина дистанційно здобувати українську онлайн освіту.

"Проте, коли тиск став дуже сильним, вони ухвалили рішення про виїзд на підконтрольну Україні територію", - розповів Лубінець.

За його словами, ще одна родина, мати з трьома малолітніми дітьми, залишившись без засобів для існування, але маючи останню надію про повернення додому, шукала можливість виїхати з тимчасово окупованого Криму.

"Вже, перебуваючи на території рф, жінка знайшла змогу зателефонувати своїй матері та повідомити, що вона разом з дітьми не може повернутись в Україну. На щастя, всі вони вже тут, на батьківщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У лютому в межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території. Дівчина, яка виросла під тиском пропаганди, нарешті возз'єдналася з родиною в Україні.

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