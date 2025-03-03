7 украинских детей вернули с оккупированных территорий и рф: истории спасения
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA возвращено 7 детей с оккупированных территорий и рф. Среди них - семьи из Крыма, которые бежали от политических преследований, и семья из Херсонщины, чей сын стремился получить украинское образование.
Украина вернула семерых детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей, Крыма и территории рф в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
Детали
Он рассказал об историях этих семей. Так, семья из временно оккупированного Крыма мечтала выехать из оккупации. Ни принудительная паспортизация, ни постоянное давление со стороны оккупационных властей не заставили семью отказаться от своей проукраинской позиции.
Однако последней каплей на грани с безопасностью стало то, что главу семьи задержали за политические взгляды, которые не совпадали с видением оккупационной администрации
Вторая семья - из Херсона - решила выехать для реализации мечты сына поступить в украинское заведение высшего образования. Родители, под постоянным страхом, поддерживали желание сына дистанционно получать украинское онлайн образование.
"Однако, когда давление стало слишком сильным, они приняли решение о выезде на контролируемую Украиной территорию", - рассказал Лубинец.
По его словам, еще одна семья, мать с тремя малолетними детьми, оставшись без средств к существованию, но имея последнюю надежду на возвращение домой, искала возможность выехать из временно оккупированного Крыма.
"Уже находясь на территории рф, женщина нашла возможность позвонить своей матери и сообщить, что она вместе с детьми не может вернуться в Украину. К счастью, все они уже здесь, на родине", - говорится в сообщении.
Напомним
В феврале в рамках инициативы "Bring Kids Back UA" удалось вернуть домой 21-летнюю девушку, которая более 10 лет прожила на оккупированной территории. Девушка, выросшая под давлением пропаганды, наконец воссоединилась с семьей в Украине.
С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак14.02.25, 22:32 • 31097 просмотров