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С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак

С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак

Киев  •  УНН

 • 10232 просмотра

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В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 8 украинских детей с оккупированных территорий. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет, двое из которых потеряли мать.

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 8 украинских детей, среди которых - дети в возрасте от 5 до 16 лет. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще восьмерых украинских детей. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет 

- сообщил Ермак.

Он отметил, что двое малышей потеряли маму и находились под угрозой навсегда остаться в российском социальном учреждении, однако их родные в Украине боролись за их возвращение.

16-летняя девушка из-за сложных жизненных обстоятельств в семье попала в оккупационный семейный центр, но мечтала вернуться на подконтрольную Украине территорию к отцу.

Напомним

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию двух украинских детей, которые находились под угрозой депортации или принудительного содержания.

Павел Башинский

Павел Башинский

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