С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 8 украинских детей с оккупированных территорий. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет, двое из которых потеряли мать.
С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 8 украинских детей, среди которых - дети в возрасте от 5 до 16 лет. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще восьмерых украинских детей. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет
Он отметил, что двое малышей потеряли маму и находились под угрозой навсегда остаться в российском социальном учреждении, однако их родные в Украине боролись за их возвращение.
16-летняя девушка из-за сложных жизненных обстоятельств в семье попала в оккупационный семейный центр, но мечтала вернуться на подконтрольную Украине территорию к отцу.
Напомним
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию двух украинских детей, которые находились под угрозой депортации или принудительного содержания.