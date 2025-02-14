З тимчасово окупованих територій повернули ще 8 українських дітей - Єрмак

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 8 український дітей, серед яких - діти віком від 5 до 16 років. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще вісьмох українських дітей. Серед врятованих - діти віком від 5 до 16 років - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що двоє малюків втратили маму та перебували під загрозою назавжди залишитися в російському соціальному закладі, проте їхні рідні в Україні боролися за їхнє повернення.

16-річна дівчина через складні життєві обставини в родині потрапила в окупаційний сімейний центр, але мріяла повернутися на підконтрольну Україні територію до батька.

Нагадаємо

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію двох українських дітей, які перебували під загрозою депортації чи примусового утримання.