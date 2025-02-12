З тимчасово окупованих територій повернули двох українських дітей

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію двох українських дітей, які перебували під загрозою депортації чи примусового утримання. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні