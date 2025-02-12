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З тимчасово окупованих територій повернули двох українських дітей

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14-річну дівчинку та 17-річного хлопця повернули на підконтрольну територію України. Дітей вдалося врятувати від примусового утримання та депортації завдяки ініціативі Президента України.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію двох українських дітей, які перебували під загрозою депортації чи примусового утримання. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН

Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні 

- йдеться у повідомленні.

Ще один звільнений — 17-річний хлопець, який із сім’єю майже два роки прожив під постійними обстрілами.

Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, що змусило родину ухвалити рішення про виїзд. Тепер вони у безпеці.

Єрмак подякував Українській мережі за права дитини за сприяння у порятунку дітей та наголосив, що робота з повернення всіх викрадених українських дітей триватиме.

Нагадаємо

11 лютого ще чотирьох дітей повернули з окупованих територій. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
andrii-yermakАндрій Єрмак
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