Четверо українських дітей врятовані з російської окупації - ОП
Київ • УНН
У межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули чотирьох дітей з окупованих територій. Серед врятованих 17-річний підліток, 15-річні двійнята та 10-річний хлопчик, який втратив батьків під час обстрілу.
Ще чотирьох дітей повернули з окупованих територій. Серед врятованих - 17-річний підліток, 15-річні двійнята та 10-річний хлопчик, який втратив батьків під час обстрілу, повідомив у вівторок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому чотирьох дітей, які перебували в російській окупації
Керівник ОП вказав, що кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву.
"17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні не дивлячись на загрозу життю. 15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалось врятувати онука", - розповів Єрмак.
І наголосив, що українська сторона не зупиниться, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці.
Ще 17 українців виїхали з окупації та депортації – Омбудсман10.02.25, 15:03 • 25974 перегляди