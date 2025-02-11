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Четверо українських дітей врятовані з російської окупації - ОП

Четверо українських дітей врятовані з російської окупації - ОП

Київ • УНН

 • 34195 перегляди

У межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули чотирьох дітей з окупованих територій. Серед врятованих 17-річний підліток, 15-річні двійнята та 10-річний хлопчик, який втратив батьків під час обстрілу.

Ще чотирьох дітей повернули з окупованих територій. Серед врятованих - 17-річний підліток, 15-річні двійнята та 10-річний хлопчик, який втратив батьків під час обстрілу, повідомив у вівторок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому чотирьох дітей, які перебували в російській окупації

- повідомив Єрмак.

Керівник ОП вказав, що кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву.

"17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні не дивлячись на загрозу життю. 15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалось врятувати онука", - розповів Єрмак.

І наголосив, що українська сторона не зупиниться, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці.

Ще 17 українців виїхали з окупації та депортації – Омбудсман10.02.25, 15:03 • 25974 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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