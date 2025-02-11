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Четверо украинских детей спасены из российской оккупации - ОП

Четверо украинских детей спасены из российской оккупации - ОП

Киев  •  УНН

 • 6944 просмотра

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В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули четырех детей с оккупированных территорий. Среди спасенных 17-летний подросток, 15-летние двойняшки и 10-летний мальчик, который потерял родителей во время обстрела.

Еще четырех детей вернули с оккупированных территорий. Среди спасенных - 17-летний подросток, 15-летние двойняшки и 10-летний мальчик, который потерял родителей во время обстрела, сообщил во вторник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой четырех детей, которые находились в российской оккупации

- сообщил Ермак.

Руководитель ОП указал, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления.

"17-летний парень открыто противостоял русификации, демонстрируя несокрушимую преданность Украине, несмотря на угрозу жизни. 15-летним двойняшкам благодаря мужеству и стойкости дедушки удалось избежать принудительного обучения в российских школах, пропитанных пропагандой. А над 10-летним мальчиком, который потерял родителей во время обстрела, нависла угроза оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука", - рассказал Ермак.

И подчеркнул, что украинская сторона не остановится, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности.

Еще 17 украинцев выехали из оккупации и депортации - Омбудсман10.02.25, 15:03 • 23777 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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