Четверо украинских детей спасены из российской оккупации - ОП
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули четырех детей с оккупированных территорий. Среди спасенных 17-летний подросток, 15-летние двойняшки и 10-летний мальчик, который потерял родителей во время обстрела.
Еще четырех детей вернули с оккупированных территорий. Среди спасенных - 17-летний подросток, 15-летние двойняшки и 10-летний мальчик, который потерял родителей во время обстрела, сообщил во вторник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой четырех детей, которые находились в российской оккупации
Руководитель ОП указал, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления.
"17-летний парень открыто противостоял русификации, демонстрируя несокрушимую преданность Украине, несмотря на угрозу жизни. 15-летним двойняшкам благодаря мужеству и стойкости дедушки удалось избежать принудительного обучения в российских школах, пропитанных пропагандой. А над 10-летним мальчиком, который потерял родителей во время обстрела, нависла угроза оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука", - рассказал Ермак.
И подчеркнул, что украинская сторона не остановится, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности.
Еще 17 украинцев выехали из оккупации и депортации - Омбудсман10.02.25, 15:03 • 23777 просмотров