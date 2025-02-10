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Еще 17 украинцев выехали из оккупации и депортации - Омбудсман

Киев  •  УНН

 • 3390 просмотра

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С начала 2025 года с оккупированных территорий эвакуированы 17 граждан Украины. Среди эвакуированных - маломобильные женщины, депортированная бабушка, преследуемая семья и другие, которые нуждались в срочной помощи.

С начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 граждан Украины. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

"Благодаря слаженной работе нашего Офиса, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров с начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 граждан Украины", - написал Лубинец.

По его словам, среди эвакуированных:

- семья с Херсонщины, которая осталась без жилья после вражеского обстрела;

- четыре маломобильные женщины, для которых обеспечили специальные условия эвакуации, включая кареты скорой помощи и профессиональное медицинское сопровождение;

- 87-летняя бабушка, которую принудительно депортировали в РФ, где она осталась без должного ухода и возможности получить жизненно необходимую в ее возрасте медицинскую помощь;

- отец с ребенком, которые вынужденно проживали в условиях оккупации, подвергались преследованиям из-за того, что мать семейства находилась во вражеском плену государства-агрессора смогли безопасно выехать только после ее освобождения;

- 19-летняя девушка, которая, несмотря на трудности оккупации, приняла решение вернуться в Украину, чтобы продолжить обучение и строить свое будущее на родной земле;

- пожилые супруги, которые из-за боязни попасть под фильтрационные мероприятия и опасности со стороны государства-агрессора не могли самостоятельно выехать;

- три женщины, одна из которых из-за потери документов не могла вернуться в Украину.

Благодаря Украине и международным партнерам возвращено почти 600 детей - Лубинец02.02.25, 23:02 • 32799 просмотров

Обеспечение безопасного выезда является нашим ключевым приоритетом, ведь путь на подконтрольную Правительству Украины территорию является сложным и требует четкой координации и соблюдения всех необходимых мер. Выезд с временно оккупированной территории крайне необходим во избежание угроз жизни и здоровью граждан, которые часто подвергаются преследованиям, давлению и ограничениям со стороны оккупационных властей

- отметил Лубинец.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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