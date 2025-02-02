Международная коалиция вернула почти 600 детей в Украину - Лубинец
Киев • УНН
За год работы Международная коалиция, в которую входят 41 страна и Совет Европы, вернула в Украину почти 600 детей. Коалиция была создана Украиной и Канадой для противодействия похищению украинских детей Россией.
Международная коалиция, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы, помогла вернуть в Украину почти 600 детей за год. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Омбудмен подчеркнул, что ровно год назад Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей. Сегодня к ней уже присоединились 41 страна и Совет Европы, и приглашение остается открытым для всех, кто хочет помочь.
С 2014 года, после оккупации Крыма, россия систематически похищает украинских детей, лишая их национальной идентичности. После полномасштабного вторжения в 2022 году эта политика приобрела массовый характер. Благодаря усилиям Украины и международных партнеров в прошлом году удалось вернуть почти 600 детей, но тысячи остаются далеко от своих домов
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