Международная коалиция вернула почти 600 детей в Украину - Лубинец

Международная коалиция, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы, помогла вернуть в Украину почти 600 детей за год. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Омбудмен подчеркнул, что ровно год назад Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей. Сегодня к ней уже присоединились 41 страна и Совет Европы, и приглашение остается открытым для всех, кто хочет помочь.

С 2014 года, после оккупации Крыма, россия систематически похищает украинских детей, лишая их национальной идентичности. После полномасштабного вторжения в 2022 году эта политика приобрела массовый характер. Благодаря усилиям Украины и международных партнеров в прошлом году удалось вернуть почти 600 детей, но тысячи остаются далеко от своих домов - добавил Лубинец.

В Украину вернулось двое детей, которые всю жизнь прожили в оккупации