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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международная коалиция вернула почти 600 детей в Украину - Лубинец

Международная коалиция вернула почти 600 детей в Украину - Лубинец

Киев  •  УНН

 • 7887 просмотра

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За год работы Международная коалиция, в которую входят 41 страна и Совет Европы, вернула в Украину почти 600 детей. Коалиция была создана Украиной и Канадой для противодействия похищению украинских детей Россией.

Международная коалиция, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы, помогла вернуть в Украину почти 600 детей за год. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Омбудмен подчеркнул, что ровно год назад Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей. Сегодня к ней уже присоединились 41 страна и Совет Европы, и приглашение остается открытым для всех, кто хочет помочь.

С 2014 года, после оккупации Крыма, россия систематически похищает украинских детей, лишая их национальной идентичности. После полномасштабного вторжения в 2022 году эта политика приобрела массовый характер. Благодаря усилиям Украины и международных партнеров в прошлом году удалось вернуть почти 600 детей, но тысячи остаются далеко от своих домов

- добавил Лубинец.

В Украину вернулось двое детей, которые всю жизнь прожили в оккупации01.02.25, 01:29 • 94783 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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