В Украину вернулось двое детей, которые всю жизнь прожили в оккупации
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули двух детей, которые с 2014 года жили в оккупации. После полномасштабного вторжения они выехали в Россию, но искали путь возвращения в Украину, где их ждал дядя.
На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть брата и сестру, которые всю жизнь прожили в оккупации. Возвращение произошло в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Детали
Родной город детей - Инны и Антона попал в оккупацию еще в 2014 году. Они воспитывались бабушкой, потому что отец погиб, а мать лишили родительских прав. После начала полномасштабного вторжения бабушка решила, что им нужно уехать из родного города, где становилось все опаснее. Из-за того, что не было возможности сразу добраться до подконтрольной Украине территории, семья отправилась к родственникам в россии. Однако они продолжали искать путь возвращения на Родину, где детей ждал их родной дядя.
"Сегодня дети наконец дома, в родной стране. Благодарен специалистам Украинской сети за права ребенка за организацию этой спасательной миссии", - говорится в заметке.
Напомним
С временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернули пятерых детей в возрасте от 1,5 года. Среди них - дочь освобожденной из плена военнослужащей и юноша, которому помогают с документами и поступлением в вуз.
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