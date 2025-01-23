Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми: о чем идет речь

Министерствам поручили разработать комплексную стратегию поддержки родительства, речь идет о поддержке семей с детьми на всех этапах - от беременности до школьного обучения, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Обсудили меры по комплексной поддержке семей с детьми на сегодняшнем совещании с Минсоцполитики, МОН, Минздравом и Минфином. Речь шла об инициативах на всех этапах родительства - от беременности до обучения ребенка в школе", - отметил Шмыгаль в Telegram.

По его словам, о соответствующих программах поддержки отчиталось в частности Минцсоцполитики. "Наша цель - создать все необходимые условия для родителей, чтобы они могли свободно не только ухаживать за ребенком, но и работать", - подчеркнул он.

"По итогам совещания дал задание министерствам разработать комплексную стратегию поддержки родительства", - сообщил Премьер.

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