"Теплая зима": еще около пять тысяч семей получат по 6 500 гривен
Киев • УНН
Минсоцполитики продолжает выплаты помощи "Теплая зима" для малообеспеченных семей и ВПЛ. По техническим причинам около 5000 семей получат по 6500 гривен в начале 2025 года.
Еще около 5 тысяч украинских семей получат выплату «Теплая зима» размером в 6500 гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины, пишет УНН.
Чтобы родители из малообеспеченных семей, а также семьи с детьми из числа наиболее уязвимых ВПЛ, могли приобрести для детей теплые вещи на зиму, в рамках комплексного пакета «Зимней поддержки» украинских семей, в конце 2024 года Минсоцполитики ввело новую выплату «Теплая зима»
Сообщается, что в связи с отключениями электроэнергии в декабре и невозможность начислить помощь из-за необходимости уточнения данных, часть семей не смогли вовремя получить выплату.
Поэтому Правительство приняло решение обеспечить помощью всех, кто имеет на нее право, но не получил в 2024 году по техническим причинам.
«Таким образом, еще около 5 тысяч человек смогут получить финансовую помощь «Теплая зима» размером в 6500 гривен», - отмечает Минсоц.
Напомним
26 ноября Правительство приняло постановление о финансовой поддержке малообеспеченным украинским семьям, или семьями-ВПЛ с детьми, которые в течение декабря 2024 г., получали на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи. Также помощь начислялась лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц. Благодаря этой инициативе более 594 тысяч украинцев получили помощь на сумму 3,9 млрд грн.