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"Тепла зима": ще близько п'ять тисяч родин отримають по 6 500 гривень

"Тепла зима": ще близько п'ять тисяч родин отримають по 6 500 гривень

Київ • УНН

 • 34060 перегляди

Мінсоцполітики продовжує виплати допомоги "Тепла зима" для малозабезпечених сімей та ВПО. Через технічні причини близько 5000 родин отримають по 6500 гривень на початку 2025 року.

Ще близько 5 тисяч українських родин отримають виплату "Тепла зима" розміром у 6500 гривень. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України, пише УНН.

Щоб батьки з малозабезпечених родин, а також родини з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО, могли придбати для дітей теплі речі на зиму, у межах комплексного пакету "Зимової підтримки" українських родин, наприкінці 2024 року Мінсоцполітики запровадило нову виплату "Тепла зима" 

- йдеться у повідомленні міністерства.

Повідомляється, що у звʼязку з відключеннями електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу через необхідність уточнення даних, частина родин не змогли вчасно отримати виплату. 

Тому Уряд прийняв рішення забезпечити допомогою всіх, хто має на неї право, але не отримав у 2024 році з технічних причин.

"Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу "Тепла зима" розміром у 6500 гривень", - зазначає Мінсоц.

Нагадаємо 

26 листопада Уряд ухвалив постанову про фінансову підтримку малозабезпеченим українським сімʼям, або сім'ями-ВПО з дітьми, які протягом грудня 2024 р., отримували на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги. Також  допомога нараховувалась особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.  Завдяки цій ініціативі понад 594 тисячі українців отримали допомогу на суму 3,9 млрд грн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
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