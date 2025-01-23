Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми: про що йдеться

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Київ • УНН

 • 24031 перегляди

Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.

Міністерствам доручили розробити комплексну стратегію підтримки батьківства, ідеться про підтримку сімей з дітьми на всіх етапах - від вагітності до шкільного навчання, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

"Обговорили заходи з комплексної підтримки сімей з дітьми на сьогоднішній нараді з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ та Мінфіном. Ішлося про ініціативи на всіх етапах батьківства - від вагітності до навчання дитини в школі", - зазначив Шмигаль у Telegram.

З його слів, щодо відповідних програм підтримки відзвітувало зокрема Мінцсоцполітики. "Наша мета - створити всі необхідні умови для батьків, аби вони могли вільно не лише доглядати за дитиною, але й працювати", - наголосив він.

"За підсумками наради дав завдання міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства", - повідомив Прем'єр.

"Тепла зима": ще близько п'ять тисяч родин отримають по 6 500 гривень22.01.25, 15:10 • 34060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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