Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми: про що йдеться

Міністерствам доручили розробити комплексну стратегію підтримки батьківства, ідеться про підтримку сімей з дітьми на всіх етапах - від вагітності до шкільного навчання, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

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"Обговорили заходи з комплексної підтримки сімей з дітьми на сьогоднішній нараді з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ та Мінфіном. Ішлося про ініціативи на всіх етапах батьківства - від вагітності до навчання дитини в школі", - зазначив Шмигаль у Telegram.

З його слів, щодо відповідних програм підтримки відзвітувало зокрема Мінцсоцполітики. "Наша мета - створити всі необхідні умови для батьків, аби вони могли вільно не лише доглядати за дитиною, але й працювати", - наголосив він.

"За підсумками наради дав завдання міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства", - повідомив Прем'єр.

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