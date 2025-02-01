До України повернулося двоє дітей, які все життя прожили в окупації
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернули двох дітей, які з 2014 року жили в окупації. Після повномасштабного вторгнення вони виїхали до росії, але шукали шлях повернення до України, де на них чекав дядько.
На підконтрольну територію України вдалося повернути брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Повернення відбулося в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в Telegram, пише УНН.
Деталі
Рідне місто дітей — Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Вони виховувалися бабусею, бо батько загинув, а матір позбавили батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше. Через те, що не було змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.
"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.
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