До України повернулося двоє дітей, які все життя прожили в окупації 

На підконтрольну територію України вдалося повернути брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Повернення відбулося в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в Telegram, пише УНН.

Деталі

Рідне місто дітей — Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Вони виховувалися бабусею, бо батько загинув, а матір позбавили батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше. Через те, що не було змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.

"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

З тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 року. Серед них - донька звільненої з полону військовослужбовиці та юнак, якому допомагають з документами та вступом до ВНЗ.

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