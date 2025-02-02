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Завдяки Україні та міжнародним партнерам повернуто майже 600 дітей - Лубінець

Завдяки Україні та міжнародним партнерам повернуто майже 600 дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 33187 перегляди

Майже 600 українських дітей повернуто в Україну завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів.

Міжнародна коаліція, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи, допомогла повернути в Україну майже 600 дітей за рік. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Омбудмен наголосив, що рівно рік тому Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Сьогодні до неї вже приєдналися 41 країна та Рада Європи, і запрошення залишається відкритим для всіх, хто хоче допомогти.

З 2014 року, після окупації Криму, росія систематично викрадає українських дітей, позбавляючи їх національної ідентичності. Після повномасштабного вторгнення в 2022 році ця політика набула масового характеру. Завдяки зусиллям України та міжнародних партнерів минулого року вдалося повернути майже 600 дітей, але тисячі залишаються далеко від своїх домівок

- додав Лубінець.

До України повернулося двоє дітей, які все життя прожили в окупації 01.02.25, 01:29 • 96445 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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