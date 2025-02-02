Завдяки Україні та міжнародним партнерам повернуто майже 600 дітей - Лубінець

Міжнародна коаліція, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи, допомогла повернути в Україну майже 600 дітей за рік. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Омбудмен наголосив, що рівно рік тому Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Сьогодні до неї вже приєдналися 41 країна та Рада Європи, і запрошення залишається відкритим для всіх, хто хоче допомогти.

З 2014 року, після окупації Криму, росія систематично викрадає українських дітей, позбавляючи їх національної ідентичності. Після повномасштабного вторгнення в 2022 році ця політика набула масового характеру. Завдяки зусиллям України та міжнародних партнерів минулого року вдалося повернути майже 600 дітей, але тисячі залишаються далеко від своїх домівок - додав Лубінець.

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