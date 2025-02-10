Ще 17 українців виїхали з окупації та депортації – Омбудсман

З початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 громадян України. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

"Завдяки злагодженій роботі нашого Офісу, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів з початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 громадян України", - написав Лубінець.

За його словами, серед евакуйованих:

• родина з Херсонщини, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу;

• чотири маломобільні жінки, для яких забезпечили спеціальні умови евакуації, включно з каретами швидкої допомоги та професійним медичним супроводом;

• 87-річна бабуся, яку примусово депортували до рф, де вона залишилася без належного догляду та можливості отримати життєво необхідну у її віці медичну допомогу;

• батько з дитиною, які вимушено проживали в умовах окупації, зазнавали переслідувань через те, що мати сімейства перебувала у ворожому полоні держави-агресора змогли безпечно виїхати лише після її звільнення;

• 19-річна дівчина, яка, попри труднощі окупації, ухвалила рішення повернутися до України, щоб продовжити навчання та будувати своє майбутнє на рідній землі;

• літнє подружжя, яке через острах підпасти під фільтраційні заходи та небезпеку з боку держави-агресора не могли самостійно виїхати;

• три жінки, одна з яких через втрату документів не могла повернутися в Україну.

Завдяки Україні та міжнародним партнерам повернуто майже 600 дітей - Лубінець

Забезпечення безпечного виїзду є нашим ключовим пріоритетом, адже шлях на підконтрольну Уряду України територію є складним і потребує чіткої координації та дотримання всіх необхідних заходів. Виїзд із тимчасово окупованої території вкрай необхідний для уникнення загроз життю та здоров’ю громадян, які часто зазнають переслідувань, тиску та обмежень зі сторони окупаційної влади