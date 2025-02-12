С временно оккупированных территорий вернули двух украинских детей

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию двух украинских детей, которые находились под угрозой депортации или принудительного содержания. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Среди спасенных - 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться в Украине - говорится в сообщении.

Еще один освобожденный - 17-летний парень, который с семьей почти два года прожил под постоянными обстрелами.

После взрыва возле их дома он получил контузию, что заставило семью принять решение о выезде. Теперь они в безопасности.

Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в спасении детей и отметил, что работа по возвращению всех похищенных украинских детей будет продолжаться.

Напомним

11 февраля еще четырех детей вернули с оккупированных территорий.