С временно оккупированных территорий вернули двух украинских детей

ukenru
Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
19:01 • 31773 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
17:49 • 60862 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
17:08 • 75986 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
16:25 • 79400 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 100635 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 101239 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 113309 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 103755 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
12 февраля, 10:46 • 114248 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
12 февраля, 10:46 • 113233 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

12 февраля, 11:38 • 90564 просмотра
Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев

Рада приняла закон об упрощенной регистрации лекарств: что изменится для украинцев

12 февраля, 11:59 • 44507 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

15:02 • 67756 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

15:54 • 97976 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

17:03 • 52139 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

15:54 • 97976 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 113311 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 158075 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 157932 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 168175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

17:03 • 52139 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

15:02 • 67756 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 137287 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 138849 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 123819 просмотра
Актуальное
С временно оккупированных территорий вернули двух украинских детей

С временно оккупированных территорий вернули двух украинских детей

Киев  •  УНН

 • 7033 просмотра

Read in English

14-летнюю девочку и 17-летнего парня вернули на подконтрольную территорию Украины. Детей удалось спасти от принудительного содержания и депортации благодаря инициативе Президента Украины.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию двух украинских детей, которые находились под угрозой депортации или принудительного содержания. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram, передает УНН

Среди спасенных - 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться в Украине 

- говорится в сообщении.

Еще один освобожденный - 17-летний парень, который с семьей почти два года прожил под постоянными обстрелами.

После взрыва возле их дома он получил контузию, что заставило семью принять решение о выезде. Теперь они в безопасности.

Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в спасении детей и отметил, что работа по возвращению всех похищенных украинских детей будет продолжаться.

Напомним

11 февраля еще четырех детей вернули с оккупированных территорий. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы