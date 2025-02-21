21-річну дівчину вдалося повернути після 10 років життя під окупацією - Єрмак

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території, повідомив у п'ятницю керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації. Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною - написав Єрмак.

Як повідомив Єрмак, підліткові роки дівчини минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення. "В Україні на неї чекав рідний дядько, готовий допомогти розпочати нове життя. Але покинути окуповану територію було надзвичайно складно, будь-яка спроба могла бути небезпечною. Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя", - розповів керівник ОП.

"Щиро дякую Українській мережі за права дитини за організацію рятувальної місії! Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей додому!" - написав Єрмак.

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