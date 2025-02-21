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15 березня, 19:03 • 118361 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176356 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143724 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135728 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115630 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107088 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102610 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138919 перегляди

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21-річну дівчину вдалося повернути після 10 років життя під окупацією - Єрмак

21-річну дівчину вдалося повернути після 10 років життя під окупацією - Єрмак

Київ • УНН

 • 29619 перегляди

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території. Дівчина, яка виросла під тиском пропаганди, нарешті возз'єдналася з родиною в Україні.

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території, повідомив у п'ятницю керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації. Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною

- написав Єрмак.

Як повідомив Єрмак, підліткові роки дівчини минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення. "В Україні на неї чекав рідний дядько, готовий допомогти розпочати нове життя. Але покинути окуповану територію було надзвичайно складно, будь-яка спроба могла бути небезпечною. Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя", - розповів керівник ОП.

"Щиро дякую Українській мережі за права дитини за організацію рятувальної місії! Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей додому!" - написав Єрмак.

З тимчасово окупованих територій повернули ще 8 українських дітей - Єрмак14.02.2025, 22:32 • 31087 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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