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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21-летнюю девушку удалось вернуть после 10 лет жизни под оккупацией - Ермак

21-летнюю девушку удалось вернуть после 10 лет жизни под оккупацией - Ермак

Киев  •  УНН

 • 12158 просмотра

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В рамках инициативы «Bring Kids Back UA» удалось вернуть домой 21-летнюю девушку, которая более 10 лет прожила на оккупированной территории. Девушка, которая выросла под давлением пропаганды, наконец воссоединилась с семьей в Украине.

В рамках инициативы "Bring Kids Back UA" удалось вернуть домой 21-летнюю девушку, которая более 10 лет прожила на оккупированной территории, сообщил в пятницу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 21-летнюю девушку, которая более 10 лет жила в оккупации. Когда ее родной город оказался под контролем российских войск, она была еще ребенком

- написал Ермак.

Как сообщил Ермак, подростковые годы девушки прошли под давлением пропаганды и страха, но она не переставала мечтать о возвращении. "В Украине ее ждал родной дядя, готовый помочь начать новую жизнь. Но покинуть оккупированную территорию было чрезвычайно сложно, любая попытка могла быть опасной. Теперь она наконец дома, рядом с родными, которые поддерживают ее на новом этапе жизни", - рассказал руководитель ОП.

"Спасибо Украинской сети за права ребенка за организацию спасательной миссии! Выполняем задание Президента - вернуть всех детей домой!" - написал Ермак.

С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак14.02.2025, 22:32 • 30739 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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