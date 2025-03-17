Оккупанты планируют вывезти еще более 4500 украинских детей на “оздоровление” - ЦНС

Коллаборационисты планируют из временно оккупированной Запорожской области вывезти более 4500 детей на "оздоровление", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

россия продолжает массовое похищение украинских детей – под видом "оздоровления" они проходят пропаганду, военную подготовку, а иногда даже не возвращаются домой. Коллаборационисты уже озвучивают планы на лето – только из ВО Запорожской области запланировано вывезти более 4500 детей