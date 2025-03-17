Оккупанты планируют вывезти еще более 4500 украинских детей на “оздоровление” - ЦНС
Киев • УНН
Коллаборационисты планируют вывезти более 4500 детей с ВОТ Запорожской области на "оздоровление". За 2024 год оккупанты вывезли около 40 тысяч детей в "лагеря перевоспитания".
Коллаборационисты планируют из временно оккупированной Запорожской области вывезти более 4500 детей на "оздоровление", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
россия продолжает массовое похищение украинских детей – под видом "оздоровления" они проходят пропаганду, военную подготовку, а иногда даже не возвращаются домой. Коллаборационисты уже озвучивают планы на лето – только из ВО Запорожской области запланировано вывезти более 4500 детей
По данным ЦНС, за 2024 год оккупанты вывезли около 40 тысяч детей в так называемые "лагеря перевоспитания", что является грубым нарушением международного права и прямой попыткой уничтожения украинской идентичности.
Украина вернула более 1200 детей, вывезенных с оккупированных территорий в россию - Герасимчук17.03.25, 20:46 • 90464 просмотра
Напомним
Украина вернула семерых детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей, Крыма и территории рф в рамках инициативы Bring Kids Back UA.