США прекратили проект, который документировал преступления рф по депортации детей - The Washington Post
Киев • УНН
Администрация Трампа остановила финансирование инициативы, фиксировавшей военные преступления россии, включая базу данных о депортации украинских детей. Белый дом запретил передачу доказательств прокурорам.
Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансируемую Вашингтоном инициативу, которая документировала вероятные военные преступления россии, включая конфиденциальную базу данных с деталями массовой депортации украинских детей в рф. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США, знакомых с соответствующими директивами и документами, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом Белый дом запретил передачу доказательств прокурорам, которые расследуют многочисленные уголовные дела, включая знаковое обвинение Международного уголовного суда (МУС) против российского диктатора владимира путина в том, что МУС назвал "незаконным перемещением" детей с оккупированных территорий Украины.
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Другое опасение, говорят законодатели, заключается в том, что если база данных будет перемещена, а не удалена, ее содержимое теперь может быть скомпрометировано, а цифровые судебные доказательства будут неприемлемы в суде.
"Представитель Государственного департамента подтвердил, что финансирование инициативы было прекращено, но отказался ответить, были ли данные удалены или перемещены", - добавляет издание.
Напомним
Украине удалось вернуть более 1200 детей, которые были вывезены россией на свою территорию с временно оккупированных территорий. Об этом заявила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
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