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США прекратили проект, который документировал преступления рф по депортации детей - The Washington Post

Киев • УНН

 • 16899 просмотра

Администрация Трампа остановила финансирование инициативы, фиксировавшей военные преступления россии, включая базу данных о депортации украинских детей. Белый дом запретил передачу доказательств прокурорам.

США прекратили проект, который документировал преступления рф по депортации детей - The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансируемую Вашингтоном инициативу, которая документировала вероятные военные преступления россии, включая конфиденциальную базу данных с деталями массовой депортации украинских детей в рф. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США, знакомых с соответствующими директивами и документами, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом Белый дом запретил передачу доказательств прокурорам, которые расследуют многочисленные уголовные дела, включая знаковое обвинение Международного уголовного суда (МУС) против российского диктатора владимира путина в том, что МУС назвал "незаконным перемещением" детей с оккупированных территорий Украины.

Наибольшую тревогу ... вызывает вероятное удаление базы данных исследовательской лаборатории ... - действие, которое, вероятно, помешает усилиям найти пропавших детей и привлечь к ответственности виновных в их похищении

- говорится в статье.

Другое опасение, говорят законодатели, заключается в том, что если база данных будет перемещена, а не удалена, ее содержимое теперь может быть скомпрометировано, а цифровые судебные доказательства будут неприемлемы в суде.

"Представитель Государственного департамента подтвердил, что финансирование инициативы было прекращено, но отказался ответить, были ли данные удалены или перемещены", - добавляет издание.

Напомним

Украине удалось вернуть более 1200 детей, которые были вывезены россией на свою территорию с временно оккупированных территорий. Об этом заявила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Оккупанты планируют вывезти еще более 4500 украинских детей на “оздоровление” - ЦНС17.03.25, 22:41 • 26644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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