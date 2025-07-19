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З окупації та рф врятували ще 11 українських дітей

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Україна повернула 11 дітей віком від 10 до 17 років з тимчасово окупованих територій та росії. Серед них п'ятеро рідних братів і сестер, яких вивезли до росії та чинили тиск російські органи опіки.

З окупації та рф врятували ще 11 українських дітей

З тимчасово окупованих територій та росії вдалося повернути ще 11 українських дітей, повідомив у суботу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у соцмережах, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та російської федерації. Їхній вік - від 10 до 17 років

- написав Єрмак

З його слів, особливо вразила історія родини, з якої повернули п’ятьох рідних братів і сестер. "Дітей вивезли до росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому. Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи", - розповів керівник ОП.

Ця історія, наголосив він, - ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома.

"Вдячний нашим партнерам - Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Ми виконуємо завдання Президента - повернути всіх", - вказав Єрмак.

Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA16.07.25, 17:28 • 2929 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Катар
Володимир Зеленський
Україна
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