Из оккупации и рф спасли еще 11 украинских детей

С временно оккупированных территорий и россии удалось вернуть еще 11 украинских детей, сообщил в субботу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в соцсетях, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и российской федерации. Их возраст - от 10 до 17 лет - написал Ермак

По его словам, особенно поразила история семьи, из которой вернули пятерых родных братьев и сестер. "Детей вывезли в россию, и долгое время о них не было никакой информации. Лишь впоследствии они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой. Но даже после этого путь назад был чрезвычайно сложным. Российские органы опеки оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение. Возвращение стало возможным лишь после более года настойчивой и кропотливой работы", - рассказал руководитель ОП.

Эта история, подчеркнул он, - еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети не дома.

"Благодарен нашим партнерам - Государству Катар за посредничество, а также команде Офиса Омбудсмена Украины за слаженную и принципиальную работу. Мы выполняем задачу Президента - вернуть всех", - указал Ермак.

Фокус на возвращении детей и незаконно удерживаемых гражданских: Ермак и Келлог провели встречу в рамках Bring Kids Back UA