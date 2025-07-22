Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка

Июльская обложка журнала "TIME" под названием "Kidnapping", посвященная похищенным украинским детям, — это сигнал для Украины, что ситуация вышла за рамки государства и стала глобальным моральным вызовом для всего мира, сообщает УНН.

Похищение украинских детей – это еще одна попытка рф уничтожить украинскую нацию. Эти преступления российской власти направлены на Украину и сегодняшнюю, и завтрашнюю. Ведь похищенные украинские дети уже растут в другой культурной плоскости, где их учат ненависти к Украине, об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала "Мать-героиня" и финтехэксперт Елена Соседка.

Похищение украинских детей — это трагедия и стратегическая катастрофа. Когда крадут детей — крадут будущее страны. Каждый похищенный ребенок — это как отрубленная ветвь дерева, которая уже не даст плодов. Это преступление, направленное не только против Украины сегодня, но и против Украины завтра — той, что могла быть сильнее, счастливее, свободнее. Представьте себе: эти дети растут в другой системе ценностей, их учат ненавидеть свою страну, свой язык, свою историю. Это попытка стереть украинскую идентичность изнутри. И это то, что мы обязаны остановить — любой ценой - растолковала Соседка.

После того как детей незаконно перевозят в россию – они попадают в так называемые "перевоспитательные лагеря". Где происходит принудительная русификация украинских детей. Далее они попадают на усыновление в российские семьи, где эта русификация продолжается. А впоследствии украинские похищенные дети, под давлением, отказываются от национальной самоидентификации. Таким образом, перестают быть украинцами и на бумаге, и в сердце. Особенно уязвимыми к похищениям Россией являются дети из интернатных учреждений или те, кто оказался без родительской опеки.

Тем временем лаборатория Йельского университета, которая занималась поиском похищенных россией украинских детей, пока президент США Дональд Трамп не прекратил ее финансирование со стороны администрации, обнаружила 314 похищенных украинских детей, которые в российских базах данных уже были записаны под другими именами как граждане РФ.

Но несмотря на смещение фокуса внимания администрации США, мир не забыл. Июльская обложка журнала "TIME" – это мощный сигнал для Украины о том, что наши дети не забыты. А Россия ответит за свои деяния. Сейчас эта ситуация вышла за рамки национального конфликта, она стала глобальным моральным вызовом. Ведь масштабная депортация детей не только нарушает международное право, но и ставит под угрозу идентичность целого поколения. Внутри России многие из этих детей подвергаются идеологическому влиянию, из-за чего некоторые уже начинают отказываться от возвращения, считая Украину "враждебным" государством — это результат сознательной пропагандистской политики.

Когда я увидела эту обложку, было такое ощущение, будто кто-то ударил прямо в сердце. Эта обложка — как зеркало нашей боли, наших криков. Первое, что я почувствовала — это ярость: потому что к такому нельзя привыкать. Дальше — горечь и бессилие. Но потом включился холодный фокус: эта обложка — это сигнал, что о нашей боли все же говорят в мире. И это дает силу говорить громче, требовать, кричать, чтобы никто не мог сказать: "Мы не знали" - добавила “Мать-героиня” Елена Соседка

Масштабы похищений детей поражают. По официальным данным Лаборатории Йельского университета россия принудительно вывезла из Украины примерно 35 000 детей. В то же время официальные украинские данные подтверждают 19 546 случаев депортации детей. А эксперты считают, что истинное количество похищенных детей может достигать от 260 до 700 тысяч.

Добавим

Недавно благодаря инициативе "Bring Kids Back UA", созданной под патронатом Офиса Президента Украины, домой удалось вернуть еще 11 детей. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Как сообщил глава ОП, особенно сильно его поразила история семьи, из которой вернули пятерых родных братьев и сестер. Таким образом, всего в Украину удалось вернуть 1389 похищенных детей.

Детей вывезли в россию, и долгое время о них не было никакой информации. Лишь впоследствии они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой. Но даже после этого путь назад был чрезвычайно сложным. Российские органы опеки оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение. Возвращение стало возможным лишь после более года настойчивой и кропотливой работы - рассказал руководитель Офиса Президента.

Напомним

Международное сообщество осуждает действия россии. Так, Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента рф Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Европейский парламент и несколько правозащитных организаций квалифицируют действия рф как военное преступление и форму геноцида. В июле 2025 года Европейский суд по правам человека принял решение, которое требует от России способствовать возвращению депортированных украинских детей.

Кроме того, во время второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле, украинская делегация, во главе с тогдашним министром обороны Украины Рустемом Умеровым передала россиянам список из сотен депортированных детей, которых нужно вернуть. По словам главы делегации на переговорном процессе, Россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Вместо этого российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинские власти в "шоу для европейцев".