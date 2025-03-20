У Держдепі спростували видалення даних про викрадення українських дітей росією

Інформація, зібрана в рамках проєкту Єльського університету щодо викрадення росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування. Про це під час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє УНН.

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Вона підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

Теорії змови чи острахи стосовно того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у віданні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені і не загубились - сказала Брюс.

Вона додала, що фінансування було скорочене на основі оцінок, які Держдеп робив "стосовно всього фінансування, чи відповідало воно нашому баченню сприяння американським інтересам".

Нагадаємо

Напередодні видання The Washington Post із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансовану Вашингтоном ініціативу, яка документувала ймовірні військові злочини росії, включаючи конфіденційну базу даних з деталями масової депортації українських дітей до рф.

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