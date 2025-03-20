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В Госдепе опровергли удаление данных о похищении украинских детей россией

Киев • УНН

 • 20012 просмотра

Информация, собранная проектом Йельского университета о похищении детей, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. В Госдепе заверили, что данные не были утеряны.

В Госдепе опровергли удаление данных о похищении украинских детей россией

Информация, собранная в рамках проекта Йельского университета по похищению россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает УНН.

Детали

Она подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

Теории заговора или опасения относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто управлял данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись

- сказала Брюс.

Она добавила, что финансирование было сокращено на основе оценок, которые Госдеп делал "относительно всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам".

Напомним

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США  сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансируемую Вашингтоном инициативу, которая документировала вероятные военные преступления россии, включая конфиденциальную базу данных с деталями массовой депортации украинских детей в рф.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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