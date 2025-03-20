В Госдепе опровергли удаление данных о похищении украинских детей россией

Информация, собранная в рамках проекта Йельского университета по похищению россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает УНН.

Детали

Она подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

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