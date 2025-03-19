В Украину вернулась девушка, которая более 10 лет прожила под оккупацией
Киев • УНН
Алина с 7 лет жила в оккупации с 2014 года. Девушка училась онлайн в украинской школе и мечтала об образовании в Украине. После достижения совершеннолетия она покинула оккупированную территорию.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA домой вернулся ребенок, который с 7 лет вынужден был прожить под оккупацией. Об этом сообщает советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН.
Алина, которой было всего 7 лет, когда ее родной город оказался под оккупацией в 2014 году, вынуждена была провести все детство и подростковый возраст в среде сплошной пропаганды и ограниченных возможностей
По ее словам, несмотря на давление обстоятельств, девушка всегда стремилась сохранить связь с Украиной - училась онлайн в украинской школе и мечтала о получении высшего образования на родине.
Достигнув совершеннолетия, Алина приняла смелое решение покинуть оккупированную территорию. Теперь девушку ждет важный период реинтеграции, во время которого специалисты будут помогать ей адаптироваться к новой жизни
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Украина вернула еще четырех детей с временно оккупированных территорий