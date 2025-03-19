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В Украину вернулась девушка, которая более 10 лет прожила под оккупацией

Киев • УНН

 • 37505 просмотра

Алина с 7 лет жила в оккупации с 2014 года. Девушка училась онлайн в украинской школе и мечтала об образовании в Украине. После достижения совершеннолетия она покинула оккупированную территорию.

В Украину вернулась девушка, которая более 10 лет прожила под оккупацией

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA домой вернулся ребенок, который с 7 лет вынужден был прожить под оккупацией. Об этом сообщает советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН.

Алина, которой было всего 7 лет, когда ее родной город оказался под оккупацией в 2014 году, вынуждена была провести все детство и подростковый возраст в среде сплошной пропаганды и ограниченных возможностей

- говорится в сообщении.

По ее словам, несмотря на давление обстоятельств, девушка всегда стремилась сохранить связь с Украиной - училась онлайн в украинской школе и мечтала о получении высшего образования на родине.

Достигнув совершеннолетия, Алина приняла смелое решение покинуть оккупированную территорию. Теперь девушку ждет важный период реинтеграции, во время которого специалисты будут помогать ей адаптироваться к новой жизни

- сказала советник руководителя ОП.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина вернула еще четырех детей с временно оккупированных территорий

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