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Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 22176 перегляди

В Україну вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих – 14-річна дівчинка та 15-річний хлопець, які зазнавали переслідувань.

Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей. Це стало можливим завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та підтримці гуманітарних організацій. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, серед врятованих – 14-річна дівчинка, чиїм батькам загарбники погрожували позбавленням батьківських прав, а її батька змушували вступити до ворожої армії. Ще один підліток, 15-річний хлопець, який попри небезпеку навчався в українській школі, зазнав переслідувань: його викликали на допити, а окупанти погрожували відправити в дитячий будинок. 

Рятувальну місію вдалося здійснити за сприяння організації Save Ukraine.

Дякую нашим партнерам Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому

- подякував Єрмак.

З російської окупації вдалось повернути в Україну ще 7 дітей06.03.25, 15:56 • 20732 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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