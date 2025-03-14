Украина вернула еще четверых детей с временно оккупированных территорий

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще четверых детей. Это стало возможным благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и поддержке гуманитарных организаций. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, среди спасенных – 14-летняя девочка, чьим родителям захватчики угрожали лишением родительских прав, а ее отца заставляли вступить во вражескую армию. Еще один подросток, 15-летний парень, который, несмотря на опасность, учился в украинской школе, подвергся преследованиям: его вызывали на допросы, а оккупанты угрожали отправить в детский дом.

Спасательную миссию удалось осуществить при содействии организации Save Ukraine.

Спасибо нашим партнерам Save Ukraine за содействие в организации спасательной миссии. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей домой - поблагодарил Ермак.

Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей