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Украина вернула еще четверых детей с временно оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 22170 просмотра

В Украину удалось вернуть еще четверых детей с временно оккупированных территорий. Среди спасенных – 14-летняя девочка и 15-летний парень, которые подвергались преследованиям.

Украина вернула еще четверых детей с временно оккупированных территорий

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще четверых детей. Это стало возможным благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и поддержке гуманитарных организаций. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, среди спасенных – 14-летняя девочка, чьим родителям захватчики угрожали лишением родительских прав, а ее отца заставляли вступить во вражескую армию. Еще один подросток, 15-летний парень, который, несмотря на опасность, учился в украинской школе, подвергся преследованиям: его вызывали на допросы, а оккупанты угрожали отправить в детский дом. 

Спасательную миссию удалось осуществить при содействии организации Save Ukraine.

Спасибо нашим партнерам Save Ukraine за содействие в организации спасательной миссии. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей домой

- поблагодарил Ермак.

Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей06.03.25, 15:56 • 20732 просмотра

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