Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей
Киев • УНН
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации семерых детей. Подробности о возрасте и обстоятельствах пребывания детей в оккупации не разглашаются.
Обстоятельства пребывания детей в оккупации, а также их возраст - не раскрываются.
Передает УНН со ссылкой на TG-страницу Дарьи Заривной, советника руководителя Офиса президента Украины.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA вернули из оккупации еще семерых украинских детей. Работаем дальше.
Напомним
В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули 7 детей с оккупированных территорий и рф. Среди них - семьи из Крыма, которые бежали от политических преследований, и семья из Херсонщины, чей сын стремился получить украинское образование.
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 8 украинских детей с оккупированных территорий. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет, двое из которых потеряли мать.