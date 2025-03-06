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Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей

Киев • УНН

 • 20732 просмотра

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации семерых детей. Подробности о возрасте и обстоятельствах пребывания детей в оккупации не разглашаются.

Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей

Обстоятельства пребывания детей в оккупации, а также их возраст - не раскрываются.

Передает УНН со ссылкой на TG-страницу Дарьи Заривной, советника руководителя Офиса президента Украины.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA вернули из оккупации еще семерых украинских детей. Работаем дальше.

- сообщила советница руководителя Офиса президента Украины.

Напомним

В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули 7 детей с оккупированных территорий и рф. Среди них - семьи из Крыма, которые бежали от политических преследований, и семья из Херсонщины, чей сын стремился получить украинское образование.

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 8 украинских детей с оккупированных территорий. Среди спасенных - дети в возрасте от 5 до 16 лет, двое из которых потеряли мать.

Игорь Тележников

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