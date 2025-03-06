З російської окупації вдалось повернути в Україну ще 7 дітей
Київ • УНН
В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупації сімох дітей. Деталі щодо віку та обставин перебування дітей в окупації не розголошуються.
Обставини перебування дітей в окупації, а також їх вік - не розкриваються.
Передає УНН із посиланням на TG-сторінку Дарії Зарівної, радниці керівника Офісу президента України.
У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей. Працюємо далі.
Нагадаємо
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернуто 7 дітей з окупованих територій та рф. Серед них - родини з Криму, що тікали від політичних переслідувань, та сім'я з Херсонщини, чий син прагнув здобути українську освіту.
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 8 українських дітей з окупованих територій. Серед врятованих - діти віком від 5 до 16 років, двоє з яких втратили матір.