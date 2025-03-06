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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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З російської окупації вдалось повернути в Україну ще 7 дітей

Київ • УНН

 • 20732 перегляди

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупації сімох дітей. Деталі щодо віку та обставин перебування дітей в окупації не розголошуються.

З російської окупації вдалось повернути в Україну ще 7 дітей

Обставини перебування дітей в окупації, а також їх вік - не розкриваються.

Передає УНН із посиланням на TG-сторінку Дарії Зарівної, радниці керівника Офісу президента України.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей. Працюємо далі.

- повідомила радниця керівника Офісу президента України.

Нагадаємо

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернуто 7 дітей з окупованих територій та рф. Серед них - родини з Криму, що тікали від політичних переслідувань, та сім'я з Херсонщини, чий син прагнув здобути українську освіту.

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 8 українських дітей з окупованих територій. Серед врятованих - діти віком від 5 до 16 років, двоє з яких втратили матір.

Ігор Тележніков

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