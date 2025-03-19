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В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

Київ • УНН

 • 37528 перегляди

Аліна з 7 років жила в окупації з 2014 року. Дівчина навчалася онлайн в українській школі та мріяла про освіту в Україні. Після досягнення повноліття вона покинула окуповану територію.

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA додому повернулася дитина, яка з 7 років змушена була прожити під окупацією. Про це повідомляє радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, пише УНН.

Аліна, якій було лише 7 років, коли її рідне місто опинилось під окупацією у 2014 році, змушена була провести все дитинство та підлітковий вік у середовищі суцільної пропаганди та обмежених можливостей

- йдеться у повідомленні.

За її словами, попри тиск обставин, дівчина завжди прагнула зберегти зв'язок із Україною - навчалася онлайн в українській школі та мріяла про здобуття вищої освіти на батьківщині.

Досягнувши повноліття, Аліна ухвалила сміливе рішення покинути окуповану територію. Тепер на дівчину чекає важливий період реінтеграції, під час якого фахівці допомагатимуть їй адаптуватися до нового життя

- сказала радниця керівника ОП.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій

Лілія Подоляк

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