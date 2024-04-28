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У США понад 700 студентів затримали через пропалестинські протести

У США понад 700 студентів затримали через пропалестинські протести

Київ • УНН

 • 56116 перегляди

Понад 700 студентів були затримані по всій території США за останній тиждень під час пропалестинських мітингів і протестів, згідно з аналізом заяв поліції, проведеним The New York Times.

Понад 700 людей було затримано за останній тиждень на студентських акціях на підтримку палестинців у США, порахувала The New York Times (NYT), яка проаналізувала всі офіційні заяви поліції та департаментів, передає УНН.

Деталі

Як зазначає газета, хвилю студентської активності спровокувало затримання поліцією 108 осіб під час розгону наметового табору на території Колумбійського університету в Нью-Йорку (Columbia University) 19 квітня. У результаті за останній тиждень по всій країні було заарештовано сотні студентів.

118 осіб було затримано під час розгону наметового табору на території університету Коледж Емерсон (Бостон, штат Массачусетс), ще 102 – у Північно-Східному університеті (Бостон), 93 – в Університеті Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.

Ще десятки студентів затримано в Техаському університеті, Індіанському університеті (Блумінгтон), Університеті Еморі (Атланта, штат Джорджія) та Університеті штату Арізона. Затримання також відбулися в Прінстонському, Єльському, Нью-Йоркському університетах, Університеті Міннесоти та Університеті штату Огайо.

Контекст

Війна в секторі Газа триває з 7 жовтня, коли палестинський рух ХАМАС атакував прикордонні регіони Ізраїлю, одночасно завдаючи масованих ракетних ударів і захоплюючи заручників. У відповідь Ізраїль оголосив ХАМАС війну та розпочав у секторі Газа наземну операцію.

Пропалестинські правозахисники подали у суд проти Колумбійського університету США через арешти протестувальників26.04.24, 16:28 • 19596 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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