В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  106811 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  102618 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  144958 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  142002 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138698 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124627 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  89062 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82813 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153697 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168184 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  375231 просмотра

В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.

Общество •   •  2526 просмотра
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.

политика •   •  2414 просмотра
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Суд в России арестовал 12-го подозреваемого, 21-летнего гражданина Таджикистана, за предоставление средств связи и денег обвиняемым в смертельном теракте в "Крокус Сити Холле".

политика •   •  2464 просмотра
Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и Израиль, что станет его седьмой дипломатической миссией на Ближнем Востоке со времени войны между Израилем и ХАМАС в Газе более полугода назад.

политика •   •  2235 просмотра
Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россияне 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировав 112 взрывов, но, к счастью, никто не пострадал.

Общество •   •  2689 просмотра
За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

Россия нанесла удар по жилому дому в Никопольском районе Днепропетровской области, что вызвало пожар, который впоследствии потушили спасатели.

Общество •   •  3071 просмотра
Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке произошел несчастный случай: акробаты упали с 5-метровой высоты, в результате чего девочка получила сотрясение мозга, а мальчик сломал ногу.

Здоровье •   •  5910 просмотра
В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

Космический телескоп Джеймса Уэбба начал исследование экзопланеты K2-18b, которая вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 120 световых лет, поскольку она может содержать в своей атмосфере биосигнатуры, указывающие на потенциальные признаки жизни.

Новости Мира •   •  6556 просмотра
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершил 23 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  7820 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.

Война •   •  11080 просмотра
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState