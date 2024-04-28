В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Более 700 человек были задержаны за последнюю неделю на студенческих акциях в поддержку палестинцев в США, посчитала The New York Times (NYT), которая проанализировала все официальные заявления полиции и департаментов, передает УНН.

Детали

Как отмечает газета, волну студенческой активности спровоцировало задержание полицией 108 человек во время разгона палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) 19 апреля. В результате за последнюю неделю по всей стране были арестованы сотни студентов.

118 человек были задержаны во время разгона палаточного лагеря на территории университета Колледж Эмерсон (Бостон, штат Массачусетс), еще 102 - в Северо-Восточном университете (Бостон), 93 - в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Еще десятки студентов задержаны в Техасском университете, Индианском университете (Блумингтон), Университете Эмори (Атланта, штат Джорджия) и Университете штата Аризона. Задержания также произошли в Принстонском, Йельском, Нью-Йоркском университетах, Университете Миннесоты и Университете штата Огайо.

Контекст

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих