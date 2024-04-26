Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Пропалестинская американская группа подала в суд США после массового ареста антивоенных протестующих которые на прошлой неделе позволил полиции Колумбийский университет. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и L'Opinion.

Детали

Palestine Legal, организация, которая стремится защитить право людей в США выступать от имени палестинцев, заявила в четверг, что подала федеральный иск о нарушении гражданских прав против Колумбийского университета после массовых арестов демонстрантов, протестовавших против войны в Газе.

Контекст

На прошлой неделе университет пытался силой закрыть демонстрации в университетском городке, когда президент Колумбии Минуш Шафик пригласил полицию Нью-Йорка войти в кампус, вызвав гнев многих правозащитных групп, студентов и преподавателей. Было арестовано более 100 человек, что напоминает демонстрации против войны во Вьетнаме в Колумбийском университете более 50 лет назад, пишет Reuters.

В то же время демонстрации в кампусе Колумбийского университета продолжаются. Движение протеста распространилось на другие американские университеты. Демонстранты призывают к прекращению войны в Газе, передает издание L'Opinion.

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