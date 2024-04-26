Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  13530 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101115 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103516 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104035 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70290 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72126 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152664 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167608 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172086 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151233 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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25 апреля 2024, 11:04  •  172704 просмотра
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23 апреля 2024, 08:23  •  313429 просмотра

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Пропалестинская группа Palestine Legal подала федеральный иск против Колумбийского университета по поводу массовых арестов антивоенных протестующих, выступавших против войны в Газе.

Новости Мира •   •  4874 просмотра
Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Двое мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела Белополья Сумской области.

Война •   •  6471 просмотра
Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Из-за угрозы российской атаки Киев начал срочную эвакуацию двух больниц, в том числе детской, после ложных заявлений о присутствии военнослужащих в этих медицинских учреждениях, распространенных в Интернете как потенциальный повод для вражеского удара.

Война •   •  54041 просмотра
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Первые компенсационные выплаты жертвам насилия, совершенного российскими солдатами во время вторжения в Украину, будут осуществлены в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в этом году финансовая, медицинская и психологическая поддержка будет оказана около 500 украинцам, пострадавшим от сексуального насилия во время войны.

Война •   •  44395 просмотра
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Украинское правительство решило продлить льготную цену на электроэнергию 2,64 грн за киловатт для населения до 31 мая и льготную цену на газ 7,96 грн за кубометр для населения до конца лета.

Экономика •   •  38803 просмотра
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников.

Война •   •  34131 просмотра
Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Иран и россия договариваются углублять и расширять свои отношения до нового уровня.

Новости Мира •   •  30140 просмотра
Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении

Украинские военные отбили пять российских атак на левобережье Херсонской области и Ореховском направлении, сорвав попытки россиян вытеснить их с занимаемых позиций.

Война •   •  26674 просмотра
Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении

Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Природный заповедник "Аскания-Нова" в оккупированной Россией Украине находится в критическом состоянии из-за действий оккупантов, в частности охоты на уникальных животных, похищения животных в россию и Крым, угрозы пожаров и повреждений от боевых действий и военной техники.

Война •   •  23178 просмотра
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.

Экономика •   •  20642 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна