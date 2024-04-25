Израиль готовит наступление на Рафах и предупреждает об эвакуации палестинских гражданских

Израиль заявляет, что "продвигается вперед" с планами начать широкомасштабное наземное наступление на юге сектора Газа; израильские военные готовы эвакуировать палестинских гражданских из на города Рафах. Об этом, со ссылкой на заявление чиновника Минобороны Израиля сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Представитель израильского правительства заявил, что Израиль "продвигается вперед" в проведении наземной операции, но не назвал никаких сроков. При этом в ЦАХАЛ предупредили, что готовы эвакуировать гражданских палестинцев, - в Минобороны страны доложили о закупке 40 000 палаток, каждая из которых рассчитана на 10-12 человек.

Представитель правительства Нетаньягу Дэвид Менсер заявил, что целью ЦАХАЛ являются четыре батальона ХАМАС, которые, как считают военные, базируются в городе Рафах.

Справочно

Рафах, который примыкает к египетской границе, насчитывает более миллиона палестинцев, которые сбежали от полугодового наступления Израиля через остальную часть Газы. Жители говорят, что перспектива снова убежать ужасает.

Мне нужно принять решение, оставлять ли Рафах, потому что мы с мамой боимся, что внезапно может произойти вторжение, и у нас не будет времени, чтобы убежать - сказала 30-летняя Айя, которая временно живет в городе со своей семьей.

По ее словам, несколько семей недавно переехали в лагерь беженцев в прибрежном Аль-Маваси, но их палатки загорелись, когда танковые снаряды упали неподалеку.

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Дополнение

Между тем, в Организации Объединённых Наций главный гуманитарный координатор по Газе заявляет, что будущее многих людей в Газе находится "в подвешенном состоянии", передаёт Euronews.

Инфраструктура здравоохранения Газы разрушена - те несколько больниц, которые еще остались, пытаются функционировать из-за острой нехватки материалов и частых перебоев с электроснабжением. С приближением лета и повышением температуры в Газе растет угроза распространения инфекционных заболеваний - говорит Сигрид Кааг, старший координатор по гуманитарным вопросам и восстановлению Газы.

Напомним,

Израиль проводит "наступательную" операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, в результате которой, по словам министра обороны Израиля, погибла половина регионального руководства "Хезболлы".

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль