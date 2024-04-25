Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Израиль готовит наступление на Рафах и предупреждает об эвакуации палестинских гражданских
За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД
В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно
россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения
Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО
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Израиль готовит наступление на Рафах и предупреждает об эвакуации палестинских гражданских
Израиль готовится к широкомасштабному наземному наступлению на город Рафах на юге сектора Газа и предупреждает об эвакуации палестинского гражданского населения, планируя нанести удары по четырем батальонам ХАМАС, которые, как полагают, базируются в этом городе.
За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД
За два года после полномасштабного вторжения России Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов.
В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА
58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно
Британская разведка считает, что задержание заместителя министра обороны россии тимура тванова по обвинению во взяточничестве свидетельствует о серьезном скандале в российском оборонном ведомстве.
россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения
За минувшие сутки, 24 апреля, российские войска совершили 1889 обстрелов в Донецкой области, в результате которых были ранены по меньшей мере четверо гражданских лиц и повреждены многочисленные гражданские объекты, в частности жилые дома, коммунальные предприятия и социальные объекты.
Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии
Парламент не смог принять закон о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, а его будущие перспективы неопределенны ввиду необходимости одобрения МВФ и Всемирного банка, а также демографической неопределенности, вызванной войной.
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов
В Харьковской области продолжается плановая эвакуация населенных пунктов, а в некоторых районах происходит принудительная эвакуация семей с детьми.
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса
Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, обязывая нового работодателя продолжать трудовые договоры и информировать работников о переводе.
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва
В пригороде Кривого Рога прогремел взрыв после того, как вражеская ракета изменила курс с Кропивницкого на Кривой Рог.
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО
Китай делает вид нейтралитета, но поддерживает военные цели россии в Украине, продавая москве технологии беспилотников и пороховые ингредиенты.